L’Isola dei Famosi - nuove tensioni tra i naufraghi L’accaduto 

(Di mercoledì 8 maggio 2024)dei, dal daytime di mercoledì 8 maggio:scintille etra i. Ecco cos’è accadutodei, il reality show condotto da Vladimir Luxuria volge quasi al termine. Nonostante gli innumerevoli ritiri dei concorrenti, scontri e scintille, la finale si avvicina sempre di più. Chi riuscirà a vincere quest’ultima edizione del reality show di Canale 5? Leggi anche–> Chiara Ferragni, altra chance: nuova vita da attrice? Ecco cos’è accaduto… Anche oggi è andata in onda una nuova puntata del daytime su Canale 5 dove è esploso un nuovo scontro tra i. Artur confessa in confessionale: “Ero demotivato riguardo al fuoco, faceva troppo caldo mi sentivo peggio di prima”. Rosanna sbotta: “Questo machete fa ...

L’Isola dei Famosi , dal daytime di martedì 7 maggio: i naufraghi divisi in due gruppi sbarcano sulle nuove spiagge. Le prime reazioni L’Isola dei Famosi , ieri sera è andata in onda una nuova puntata che ha visto uscire dal reality show Marina Suma. ...

"Tgcom24Tour" a Roma, imprese, nuove professioni e mobilità - "Tgcom24Tour" a Roma, imprese, nuove professioni e mobilità - È importante fare quelle famose contaminazioni positive tra pubblico e privato ... Auto, Urso: questione di ore per il nuovo piano di incentivi - Alla Galleria Colonna è poi arrivato il ministro Urso, ...

Terra amara, programmazione stravolta la prossima settimana: quando va in onda - Terra amara, programmazione stravolta la prossima settimana: quando va in onda - Quando va in onda Terra amara di sera Ancora palinsesti ballerini per quanto riguarda la serie turca che narra le vicende di Zuleyha Yaman e che a breve ...

I premiatissimi fratelli Roca aprono un nuovo ristorante: servirà i loro grandi classici ma a prezzi più bassi - I premiatissimi fratelli Roca aprono un nuovo ristorante: servirà i loro grandi classici ma a prezzi più bassi - Apre il 16 maggio il nuovo ristorante Esperit Roca ... è il luogo in cui trovare una reinterpretazione delle creazioni più famose di El Celler, quelle che, durante il lungo periodo della pandemia, si ...