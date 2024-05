Chiara Ferragni diventa attrice? L' ipotesi di un ruolo nel film sui fratelli Maserati

(Di mercoledì 8 maggio 2024) In un'intervista rilasciata da Andrea Iervolino al Corriere della Sera, emerge una prospettiva intrigante sulla carriera di. Il produttore cinematografico ha accennato alla possibilità che l'imprenditrice digitale, recentemente al centro di vicende giudiziarie e della sua separazione dal marito Fedez , possa assumere unda protagonista nel: a racing life". Nonostante...

primo compleanno da single per Chiara Ferragni . Martedì 7 maggio l’imprenditrice digitale ha compiuto 37 anni ed è stata travolta […] Continua a leggere Chiara Ferragni , primo compleanno senza Fedez – Foto su Perizona.it

"Scappato a razzo dalla Ferragni...". Quella rivelazione su Fedez - "Scappato a razzo dalla ferragni...". Quella rivelazione su Fedez - "Di questa vicenda a me viene in mente solo questo", ha esordito la giornalista. "La rappresentazione che loro (Fedez e chiara ferragni, ndr) hanno dato della loro vita non corrispondeva alla realtà, ...

Chiara Ferragni, party Vip per il suo Compleanno: ecco dove ha festeggiato l’Influencer - chiara ferragni, party Vip per il suo Compleanno: ecco dove ha festeggiato l’Influencer - chiara ferragni compie 37 anni e festeggia con un party pieno di Vip in un noto locale di Milano, i dettagli sul compleanno.

Cesara Buonamici dura contro Fedez: “Ha tagliato la corda ed è scappato” - Cesara Buonamici dura contro Fedez: “Ha tagliato la corda ed è scappato” - Cesara Buonamici a Pomeriggio Cinque ha rivolto dure critiche a Fedez, cosa ha detto parlando della rottura con chiara ferragni ...