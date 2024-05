(Di mercoledì 8 maggio 2024) Ci sono, oltre ai 25 indicati nell’ordinanza, nell’ambito dell’inchiesta che ha portato all’il presidente della Regione Liguria Giovanni. Tra questi, dall’8 settembre 2023straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. E’ indagato per abuso d’ufficio. Gli uffici e la residenza di...

Un nuovo terminal e la mastodontica Diga. I progetti del porto di Genova sotto la lente delle Procure - Un nuovo terminal e la mastodontica Diga. I progetti del porto di Genova sotto la lente delle Procure - A Genova è stato quindi aperto un fascicolo che punta a far luce sulla regolarità di almeno uno dei numerosi appalti assegnati ... del Governatore della Regione Liguria Giovanni toti, del suo capo di ...

Corruzione Liguria, nuovi indagati in inchiesta Toti: c'è anche commissario porto di Genova - Corruzione Liguria, nuovi indagati in inchiesta toti: c'è anche commissario porto di Genova - avrebbero portato voti (almeno 400) in cambio della promessa di posti di lavoro e case popolari: meccanismo di cui, secondo i pm della procura guidata da Nicola Piacente, toti sarebbe stato al ...

L'arresto di Toti: almeno altri dieci indagati. C'è anche Paolo Piacenza, commissario del porto di Genova - L'arresto di toti: almeno altri dieci indagati. C'è anche Paolo Piacenza, commissario del porto di Genova - Ci sono almeno altri dieci indagati, oltre ai 25 indicati nell’ordinanza, nell’ambito dell’inchiesta che ha portato all’arresto il presidente della ...