Zendaya e l’amicizia col suo stylist | Law Roach rivela la promessa che si sono fatti anni fa

Met Gala 2024, pagelle look: Zendaya regina (10), Jennifer Lopez brilla (9), Demi Moore senza età (10), Damiano dei Maneskin look di coppia (7,5) - Met Gala 2024, pagelle look: zendaya regina (10), Jennifer Lopez brilla (9), Demi Moore senza età (10), Damiano dei Maneskin look di coppia (7,5) - Signore e signori, inchinatevi alla regina. Ben tre cambi d'abito per l'attrice 27enne, co-conduttrice della serata, le cui scelte di stile sono curate dall'amico e fido stylist Law Roach. zendaya ha ...

Met Gala 2024: i look delle star sul “green” carpet - Met Gala 2024: i look delle star sul “green” carpet - Una kermesse di celebrities ha interpretato il dress code della serata, fornendo diverse letture, a volte originali, di “The Garden of Time” ...

La reunion del cast di Challengers sul red carpet del Met Gala 2024 (con la benedizione delle sorelle Williams) - La reunion del cast di Challengers sul red carpet del Met Gala 2024 (con la benedizione delle sorelle Williams) - zendaya, Mike Faist e Josh O’ Connor archiviano i vestiti da tennis per abbracciare il mood fiabesco e floreale dell’evento. Sul red carpet anche le regine dello sport ...