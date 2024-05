Il Leverkusen motivato dalla sconfitta della Roma nel 2022-23

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Sito inglese: Il Bayerutilizzerà lascorsa edizione di Europa League contro lacome motivazione per portare a termine il lavoro questa volta, così dice Xabi Alonso. Ilè stato eliminatodopo un pareggio senza reti nella gara di ritorno delle semifinali di Europa Leaguescorsa stagione, perdendo il pareggio complessivamente per 1-0. Ma alcune cose sono cambiate da allora con la squadra di Alonso, che ora è imbattuta in una straordinaria serie di 48 partite in questa stagione, ponendo fine al dominio del Bayern Monaco sul titoloBundesliga durato 11 anni e assicurandosi il primo trofeo dal 1993. Sono anche un passo più vicini al triplete, avendo battuto ...