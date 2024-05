Leoluca Orlando | Ho il cuore a destra - tutti i miei organi sono dalla parte opposta

Il quasi 77enne Orlando vuole andare a vivere a Bruxelles: "Ho il cuore a destra, mai avuto un giorno di febbre" - Il quasi 77enne orlando vuole andare a vivere a Bruxelles: "Ho il cuore a destra, mai avuto un giorno di febbre" - Finirei a 82 anni, poi penserei a cosa fare dopo", ha detto orlando a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora. Intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, il Professore ha proseguito: "Voglio ...

Caso Toti, Leoluca Orlando (Avs): "Deve dimettersi anche se sarà assolto" - Caso Toti, leoluca orlando (Avs): "Deve dimettersi anche se sarà assolto" - (Agenzia Vista) "Faccio l'esempio: se un politico frequenta abitualmente un mafioso, ma dimostra che parlano solo di sport, allora quel politico ...

Europee Leoluca Orlando: «Perché non mi ha candidato il Pd Per il veto dei capi corrente siciliani, me lo ha detto Elly Schlein» - Europee leoluca orlando: «Perché non mi ha candidato il Pd Per il veto dei capi corrente siciliani, me lo ha detto Elly Schlein» - «A chiedermi di candidarmi» alle elezioni europee «sono stati Bonelli e Fratoianni insieme. Perché non mi ha candidato il Pd Il Pd risponde ad altre logiche. Ho avuto una lunga conversazione con Elly ...