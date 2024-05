Bruges-Fiorentina LIVE 1-0 | si riprende dopo uno stop per fumogeni

Semifinale di ritorno di Conference League: in Belgio, si affrontano Bruges e Fiorentina. Di seguito gli episodi arbitrali della gara diretta...

Conference: in campo Bruges-Fiorentina 1-0 DIRETTA - Conference: in campo bruges-fiorentina 1-0 DIRETTA - BRUGGE - Fiorentina 1-0 al 20'! Rete di Maxim De Cuyper. Inserimento centrale dell'esterno che viene premiato dal cross perfetto di Vanaken. Qualificazione ora in paritá. Ricordiamo che la partita é ...

I Viola cercano la qualificazione alla seconda finale consecutiva dopo la vittoria dell'andata - I Viola cercano la qualificazione alla seconda finale consecutiva dopo la vittoria dell'andata - La sfida tra Bruges e Fiorentina per un posto in finale di Conference League si gioca al Jan Breydel Stadion alle 18.45 e i Viola possono contare su un gol di vantaggio ottenuto all'andata. Italiano ...

DIRETTA ONLINE - Conference League, Club Brugge-Fiorentina 0-0: live, formazioni e dettagli - DIRETTA ONLINE - Conference League, Club Brugge-Fiorentina 0-0: live, formazioni e dettagli - BRUGES - Club Brugge-Fiorentina, semifinale di ritorno di Conference League. Ecco report, formazioni, statistiche, precedenti, dettagli, cronaca e curiosità.