Premierato - Meloni | La Carta non è un moloch Basta ribaltoni

“La Carta costituzionale non è un moloch o un’esclusiva di una sola parte politica. Sono convinta della bontà del premierato , vado avanti per mia coscienza”. Giorgia Meloni è intervenuta al convegno ospitato dalla Camera dei Deputati e propossa ...

La premier: «Era quello che i cittadini ci avevano chiesto di fare. Questo tema era nel nostro programma elettorale» La premier: questo è un governo solido, non ne avrei bisogno

"Premierato non indebolisce le Camere ma il trasformismo" ''Questo è un governo solido, stabile, io non ho bisogno di fare questa riforma, per me è un rischio''. Così la premier Giorgia Meloni intervenendo al convegno alla Camera sul Premierato ...