Vaticano | perché le dimissioni di Viganò sono la prima vera sconfitta di Papa Francesco

(Di venerdì 23 marzo 2018) Ledi monsignor Dario Edoardolaseriachesubisce rispetto al Sistema-Curia. Se nel giugno del 2017 il pontefice argentino aveva gestito sovranamente la prova di forza del siluramento del cardinale Mueller, apparendo come chi con una parola sola rovesciava dal piedistallo chi osasse sfidarlo, questa volta si è manifestato il contrario. Il peso della situazione si misura con le parole stesse del pontefice costretto ad ammettere la “fatica”, che gli è costata accettare ledel (fino a qualche ora) potentissimo prefetto della Segreteria per la Comunicazione vaticana. E’ rotolata la testa di una personalità considerata in maniera assoluta un “uomo del” ed è cadutadal seno silenzioso della Curia è partita un’ondata di opposizione di tale ampiezza da essere irresistibile. Il gesto con cuisi è messo da ...