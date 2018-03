Trattative in alto mare | domani voti decisivi

Elezioni dei Presidenti di Camera e Senato<br>Trattative ancora in alto mare : La partita sulle presidenze di Camera e Senato sembra ancora lunga e incerta, anche se domani già si vota. Oggi, infatti, dopo il nuovo vertice del Centrodestra che ha dato lo stesso risultato di ieri, ossia la convergenza di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia sulla candidatura di Paolo Romani come Presidente del Senato, è presto arrivata, via Facebook, la replica del leader del M5S, Luigi Di Maio, che ha scritto:"Nelle ultime ore notiamo ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le Trattative e gli affari del 30 gennaio in DIRETTA : Napoli - stretta per Politano. L’Inter dà l’assalto a Pastore - Paletta via dal Milan : Le trattative di ieri, lunedì 29 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra giornata di Calciomercato invernale. È il penultimo giorno e le squadre stanno preparando gli ultimi colpi: anche oggi, martedì 30 gennaio, seguiremo tutte le trattative delle squadre italiane di Serie A, B e Lega Pro e delle principali squadre internazionali, aggiornandovi in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali. Buon ...

Calciomercato gennaio 2018 - tutte le Trattative. Inter - ultimo assalto : Milano, 28 gennaio 2018 - Il Calciomercato di gennaio 2018 si avvia alla conclusione e le compagini di Serie A cercano di concludere le ultime trattative. Il Napoli , dopo la vittoria per 3-1 sul ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le Trattative e gli affari del 26 gennaio in DIRETTA : è il giorno di Dzeko al Chelsea? L’Inter all’assalto di Pastore - la Juve su Han : Le trattative di ieri, giovedì 25 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra giornata di trattative del Calciomercato invernale. Oggi, venerdì 26 gennaio, seguiremo come sempre tutte le trattative delle squadre italiane di Serie A. B e Lega Pro e delle principali squadre internazionali, aggiornandovi in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE del Calciomercato ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le Trattative e gli affari del 25 gennaio in DIRETTA : l’Inter dà l’assalto a Pastore - pronti 30 milioni. Ufficiale Gabigol al Santos. Fiorentina e Roma su Aleix Vidal : Le trattative di ieri, mercoledì 24 gennaio Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di giovedì 25 gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER ...