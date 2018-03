Oggi è il primo giorno in borsa per Dropbox

UNIVERSITA' : Oggi il primo turno per il dopo-Navarra : Cuzzocrea ha evidenziato la "continuità con elementi nuovi, fondamentale essere centro di attrazione", D' Alcontres:"L' Ateneo sia più internazionale creando figure spendibili nel mondo del lavoro". ...

FED - Oggi è il giorno del primo rialzo dei tassi del 2018 : Per i mercati internazionali, oggi è il giorno più atteso. Tra poche ore la parola passerà al FOMC, ovvero l'organo di politica monetaria della FED, cui spetterà il compito di annunciare il rialzo del costo del denaro. Verso le 19.00 ora italiana il braccio operativo della Federal Reserve dovrebbe ritoccare i tassi di 25 punti base rispetto al livello attuale pari all'1,25-1,5%. Nulla di sorprendente per i mercati, che già stanno prezzando ...

Migliori immagini primo giorno di primavera 2018 : perché l’equinozio è Oggi 20 e non domani 21 marzo : Le immagini del primo giorno di primavera 2018 sono servite oggi 20 marzo: benvenuta stagione del risveglio e del clima gradevole già in queste ore dopo l'inverno freddo che ci ha accompagnati negli ultimi 3 mesi. Il passaggio al nuovo periodo in effetti avverrà "astronomicamente" nell'immediato e non domani 21 marzo; più esattamente sarà oggi alle 17.15 che in Italia si potrà effettivamente affermare che proprio l'inverno sia finito. Se ...

Liguria - a Pasqua sfida decisiva per il turismo : primo test per la tassa di sOggiorno : Volano le prenotazioni dall’estero. Via ai treni del mare. Il rebus della nuova imposta e del suo uso

Milano-Sanremo 2018 - Vincenzo Nibali scatta sul POggio e vince : primo italiano dopo 12 anni : Il campione del mondo Peter Sagan si è piazzato al sesto posto. L'ultimo successo italiano nella prima e più lunga delle classiche di primavera risaliva al 2006, con Filippo Pozzato.

Candidatura di Porto Marghera ad ospitare il primo Centro internazionale per gli studi sulla generazione di energia elettrica : Oggi ... : Noi crediamo nella tecnica e nella scienza. Il tema è quello delle competenze e bisogna considerare che la crescita di Marghera e di Venezia, in questi anni, è legata allo sviluppo delle ...

Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Over - Gemma Galgani e Armando : arriva il primo bacio? (7 marzo) : Uomini e Donne, Oggi 7 marzo 2018 in onda il Trono Over. Gemma Galgani dimentica Giorgio Manetti con Armando? Nuova lite in arrivo con Tina Cipollari...(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 13:32:00 GMT)

ULTIME NOTIZIE/ Di Oggi - ultim'ora Elezioni 2018 : M5s primo partito - Lega boom in Toscana (5 marzo 2018) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: tragedia nel mondo del calcio, è morto il calciatore Davide Astori. Elezioni politiche, stravince M5S e il Pd di Renzi affonda (5 marzo 2018).(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 09:55:00 GMT)

The Resistance - il primo DLC pack di Call of Duty : WWII da Oggi disponibile per Xbox One e PC : Call of Duty WWII- The Resistance è disponibile e ricco di nuovi contenuti Multiplayer, il DLC The Resistance include tre nuove mappe Multigiocatore e la nuovissima missione della modalità Guerra, ideata proprio per riflettere e ricreare lo spirito di chi ha combattuto per la libertà durante la Seconda Guerra Mondiale. Il pacchetto, inoltre, include The Darkest Shore, il nuovo terrificante capitolo della saga Nazi Zombi.Nel DLC The Resistance, i ...

Il primo cavaliere/ Info streaming del film su Nove con Sean Connery (Oggi - 28 febbraio 2018) : Il primo cavaliere, il film in onda su Canale Nove oggi, mercoledì 28 febbraio 2018. Nel cast: Sean Connery e Richard Gere, alla regia Jerry Zucker. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 19:52:00 GMT)

FERRARI SF71H - FORMULA 1/ Test a Barcellona : Oggi il primo duello Vettel-Hamilton : FORMULA 1, primi Test ok per la FERRARI a Barcellona. Raikkonen: "Peccato per il meteo, difficile Testare bene la macchina in queste condizioni." Buona la prima anche per Alonso su McLaren(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 11:40:00 GMT)

Test Formula 1 2018 Barcellona streaming video e tv : Ricciardo primo Oggi! Classifiche e tempi : Diretta Test Formula 1 Barcellona: info streaming video e tv, classifica e tempi della prima giornata di prove sul circuito del Montmelò per il 2018.