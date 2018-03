Nascondere stato whatsapp a un contatto

chimerarevo

(Di venerdì 23 marzo 2018) Da ormai qualche tempo, il team di sviluppatori di WhatApp ha introdotto una nuova interessante funzione (non troppo originale, visto che ricalca grosso modo quella speculare su Snapchat) che consente di postare “aggiornamenti di” sotto forma di messaggi di testo, immagini, video o GIF animate. A prescindere dalla tipologia di contenuti condivisi questi verranno poi raccolti in una scheda dedicata sulla stessa applicazione, dove rimarranno visibili per le 24 ore successive alla pubblicazione. Una funzione che simula, in maniera più semplice e “volatile”, la bacheca dei maggiori portali social ma che tuttavia potrebbe porre qualche problema di privacy. Le impostazioni predefinite diinfatti prevedono che gli aggiornamenti disiano automaticamente visibili a tutti i numeri salvati nella propria rubrica. Ne consegue quindi una certa esposizione di dati personali, che ...