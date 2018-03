Momento di commozione per Albano Carrisi

Blastingnews

(Di venerdì 23 marzo 2018) Ieri è andata in onda la prima puntata dell’edizione italiana di The Voice, il talent di Rai 2 dedicato alla musica dove alcuni giudici devono inizialmente formare una squadra di cantanti senza vederli in faccia, ma giudicarli soltanto per la voce. Come tutti sanno, quest’anno l’attesa è stata tutto per il nuovo giudice:. Il Leone di Cellino San Marco infatti si sta dedicando a questa nuova esperienza come coach nel programma dedicato alla musica prima di appendere il microfono al chiodo e dedicarsi ad una vita più tranquilla nella sua tenuta visti i problemi di salute, alla sua famiglia e soprattutto al suo nipotino che nascerà proprio a maggio. Pochi giorni fa infatti sempre tramite un intervista rilasciata dal cantante pugliese, è stata confermata la gravidanza di sua figlia Cristel, convolata a nozze nel 2016 con l’imprenditore Davor Luksic. In ultimo va detto che ...