huffingtonpost

: Da Sarkozy a Macron, più che dell’Isis la Francia è ostaggio di se stessa - thexeon : Da Sarkozy a Macron, più che dell’Isis la Francia è ostaggio di se stessa - HuffPostItalia : Da Sarkozy a Macron, più che dell’Isis la Francia è ostaggio di se stessa -

(Di venerdì 23 marzo 2018) Sei mesi di silenzio. Sei mesi di relativa calma. Era dal 1 ottobre che lanon subiva un attacco terroristico. L'anno zero era stato il 2015: Charlie Hebdo, Parigi, il Bataclan. Poi altri otto nel 2017, sempre di matrice terroristica. L'ultimo alla stazione di Saint-Charles, a Marsiglia, quando un assalitore tunisino, urlando il takbir, accoltellò due donne, e dopo una settimana suo fratello venne arrestato a Ferrara, in Emilia-Romagna. Ora di nuovo il buio, con modalità diverse ma piuttosto diffuse tra i lupi solitari e le self starter: colpi di arma da fuoco contro due poliziotti a Carcassonne, nei Pirenei francesi.È il primo assalto del 2018, con ostaggi, dopo che l'uomo -prima di essere freddato dalla polizia- si è barricato in un supermercato di Trebes. Segno evidente dell'approssimazione con cui ha agito. Gli spari, la fuga, il tentativo -non ...