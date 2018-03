Crisi per il centro destra | Berlusconi incassa il colpo basso della Lega

Agricoltura : M5S - pronti a collaborare con Musumeci per risolvere Crisi (2) : (AdnKronos) - La deputata Cinquestelle ha poi aggiunto: "Comprendiamo l’imbarazzo del presidente che ha mostrato impegno nel voler risolvere i problemi del comparto pur appartenendo all’area politica che quei problemi li ha causati. Musumeci ha detto parole indubbiamente apprezzabili, promettendo l’

Agricoltura : M5S - pronti a collaborare con Musumeci per risolvere Crisi : Palermo, 23 mar. (AdnKronos) - "Il M5S è disponibile a fare fronte comune con il governo regionale e le altre forze politiche per mettere in atto qualsiasi azione concreta che possa dare respiro agli agricoltori e possa agire in maniera strutturale a dare regole eque al comparto". Ad affermarlo è St

Fabio e Nicole svelano per la prima volta i retroscena sulla Crisi di coppia Video : Sono tantissime le coppie nate all’interno della trasmissione Uomini e Donne [Video]. Tante si sono lasciate, alcune sono rimaste insieme e, altre ancora, prima si sono mollate per poi fare pace. E’ il caso di #Fabio colloricchio e #Nicole Mazzocato che dopo un periodo di allontanamento sono più uniti che mai. I due hanno deciso per la prima volta di commentare insieme la crisi di coppia che li ha coinvolti. Hanno deciso di farlo tramite ...

Nessuna Crisi tra Liam Payne e Cheryl Cole - una festa per Bear per il suo primo compleanno : “Affrontiamo i problemi come una famiglia” : Nessuna crisi tra Liam Payne e Cheryl Cole, una relazione costantemente sotto i riflettori: a tale proposito, il cantante degli One Direction ha rilasciato un'intervista esclusiva a ES Magazine. La coppia formata da Liam e Cheryl è stata nelle ultime settimane oggetto di continue speculazioni: diversi tabloid inglesi e rumors dichiaravano i due in totale crisi, e prossimi alla rottura nonostante una breve apparizione insieme ai Brit Awards ...

EURONICS MEDIAWORLD E TRONY IN Crisi / Colpa di Amazon i tagli al personale e la chiusura di punti vendita? : EURONICS MEDIAWORLD e TRONY in CRISI, Colpa di Amazon i tagli al personale e la chiusura dei punti vendita? Difficoltà per i retailer di elettronica sovrastati dal colosso dell'e-commerce.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 10:52:00 GMT)

La Crisi della sinistra / 4. Claudio Casadio : la sinistra scenda dal pero e governi con il M5S : "E c'erano poche donne, dov'erano le donne?" Claudio Casadio mi viene a trovare in uno scampolo di tempo, di ritorno da Roma e in partenza per Catania, dove porta il suo spettacolo "Il mondo non mi ...

Liam Payne e Cheryl Cole in Crisi - ecco perché : Liam Payne, ventiquattro anni e Cheryl Cole di trentaquattro anni si erano incontrati per la prima volta quando nel lontano 2008 il giovanissimo cantante si era presentato da solista alle audizioni per X Factor, in cui lei era il giudice. Ha poi riprovato nel 2010 diventando membro della boy band One Direction. I due hanno iniziato ad uscire insieme nel 2015 e nel 2017 ha accolto il loro unico figlio di nome Bear. Quest'anno Liam Payne debutterà ...

Al Bano e Romina Power nonni/ La figlia Cristel è incinta : un momento di pausa dalla "Crisi" per Carrisi : Al Bano Carrisi e Romina Power nonni, Cristel è incinta e aspetta il primo figlio: “E' un maschietto e arriverà a maggio, sarà per lui un nonno magico”, le dichiarazioni del cantante.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 19:18:00 GMT)

Genova - l'export sfiora i 4 miliardi : "Un aiuto per superare la Crisi" : Raffrontando i dato tra l'economia genovese del 2007 è quella del 2017 - ha spiegato Giovanni Mondini , presidente Confindustria Genova - abbiamo visto che l'unico dato che aveva il segno positivo ...

“Ma quale Crisi - Gigi e Anna si sposano!”. La notizia bomba sulla coppia D’Alessio-Tatangelo - data ormai da tutta per spacciata. Sta succedendo in queste ore : Una notizia che ha fatto il giro delle testate italiane in poche ore lasciando a bocca aperta i fan, nonostante qualche sito l’avesse anticipata. La rottura tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo continua a tenere banco, con indiscrezioni, smentite e pericolosi terzi incomodi che continuano a comparire giorno dopo giorno. A confermare che le cose non vadano benissimo, tanto per usare un eufemismo, è stata proprio la cantante nel ...

Borse e dollaro deboli - pesa Crisi retail e attese per Powell falco : Le ultime uscite dei rappresentanti del board del FOMC, il braccio di politica monetaria della Fed , indicano che le previsioni della banca centrale sono per un ciclo più aggressivo di strette ...