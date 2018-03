: #News #Zuckerberg:useranno Fb per elezioni Usa - CybFeed : #News #Zuckerberg:useranno Fb per elezioni Usa -

è sicuro che si voglia ancora una volta sfruttare Facebook per influenzare le, e lancia l'allarme in vista del voto di metà mandato in cui gli americani rinnoveranno gran parte del Congresso. "Sono certo che qualcuno sta cercando di usare Facebook per influenzarle", ha detto alla Cnn. "C'è una seconda edizione di tutto quello che è stato lo sforzo della Russia nel 2016, ci stanno lavorando e sono certo che ci sono nuove tattiche che dobbiamo essere sicuri di individuare e fronteggiare".(Di giovedì 22 marzo 2018)