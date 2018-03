NAZIONALE | NUMERI DI MAGLIA La 13 di Davide Astori lasciata libera | agli ultimi Europei

Balotelli is back : numeri pazzeschi in stagione - il nuovo corso della NAZIONALE deve ripartire da ‘SuperMario’! : Mario Balotelli is back. Se qualcuno aveva ancora qualche dubbio, nonostante l’ottima passata stagione con la maglia del Nizza, ora deve ricredersi. ‘SuperMario’ sta vivendo la miglior annata della sua carriera e a parlare per lui sono i numeri: con la doppietta realizzata questa sera nell’andata dei sedicesimi di Europa League contro la Lokomotiv Mosca sono saliti a 21 i goal stagionali, di cui ben 7 siglati nelle coppe ...