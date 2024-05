Lite per lo spaccio al Quarticciolo, pugnala 19enne e lo lascia in una pozza di sangue: preso l’aggressore - Lite per lo spaccio al quarticciolo, pugnala 19enne e lo lascia in una pozza di sangue: preso l’aggressore - Un ragazzo di 22 anni è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio per l'agguato che si è consumato nella notte tra il 25 e il 26 aprile in viale Palmiro Togliatti, tra i lotti popolari del ...

Guerra per lo spaccio al Quarticciolo: diciannovenne accoltellato, arrestato l’aggressore - Guerra per lo spaccio al quarticciolo: diciannovenne accoltellato, arrestato l’aggressore - No, non è una rissa da strada ad aver portato all’accoltellamento del 19enne tunisino ferito lo scorso 25 aprile. Si tratta piuttosto di una guerra per il controllo di una delle più redditizie piazze ...

Quarticciolo. Arrestato 22enne per spaccio di droga - quarticciolo. Arrestato 22enne per spaccio di droga - I carabinieri della compagnia di Roma Casilina hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale della Capitale, nei ...