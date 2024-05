Mirella Liuzzi entra in Huawei come consulente per il mercato italiano

(Di martedì 7 maggio 2024)è una nominatadi, il colosso cinese della telefonia e delle telecomunicazioni, per il, 39 anni, originaria della provincia di Matera, ha alle spalle due legislaturedeputata ma ha concluso l’esperienza politica in Parlamento. Tra il 2013 e il 2018 è membro della commissione di Vigilanza Rai e segretaria della commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni. Nel biennio 2019-2021, poi, è sottosegretario al ministero dello Sviluppo Economico con delega alle Telecomunicazioni nel secondo Governo Conte, quando il grillino Stefano Patuanelli è titolare del Mise. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

