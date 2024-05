Tassi - yen e politica Tre motivi per cui i paperoni cinesi scelgono il Giappone

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 7 maggio 2024) Fino a pochi mesi fa era solo questione di capitali, azioni, bond. Ora invece si parla di persone, in carne e ossa. Ilcontinua a drenare ricchezza dalla Cina, dopo aver fatto suoi, come raccontato da Formiche.net, tutti quegli investitori che non se la sono sentita più di tenere i propri soldi nel Dragone. Adesso è il turno dei milionari, che decidono spontaneamente di cambiare residenza o di trasferirsi nel Paese del Sol Levante. Perché? Due, essenzialmente, le ragioni. Primo, ininvestire nel mattone costa di meno, dal momento che fino a due mesi fa la Banca centrale ha tenuto inegativi, ovvero sotto lo zero, rendendo il costo del denaro estremamente conveniente. Per fare un esempio, la Bank of Japan non alzava idal febbraio del 2007 e li aveva portati in territorio negativo nel 2016. ...