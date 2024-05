Inchiesta Toti - M5S | Accuse gravissim - si deve dimettere tutta la Giunta

(Di martedì 7 maggio 2024) “In base alle notizie apprese dalla stampa nazionale e locale, il gruppo regionale del MoVimento 5 Stelle chiede le dimissioni dellaregionale ligure. In tutti questi anni abbiamo più volte segnalato e denunciato, anche con esposti, diverse operazioni quantomeno discutibili”. È quanto afferma in una nota il capogruppo del M5S in Regione Liguria Fabio Tosi, con il collega Paolo Ugolini, commentando l’che ha portato ai domiciliari il governatore Giovanni. Dopo l’arresto del governatoreil gruppo M5S della Liguria chiede le dimissioni dellaregionale “L’operazione delle Colonie Bergamasche – aggiungono i due esponenti del M5S -, ad esempio, o la vendita dell’ex ospedale di Santa Margherita, oltre alle centinaia di attività inerenti a determinate sponsorizzazioni e ...

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia : SCUOLA La giunta ha approvato il Calendario scolastico regionale per l’a.s. 2024/25, subordinandone l’efficacia alla compatibilità dei contenuti dell’ordinanza ministeriale per il medesimo anno ...

La giunta regionale pugliese ha oggi approva to il calendario scolastico 2024 /25, subordinandone l'efficacia alla compatibilità dei contenuti dell'ordinanza ministeriale per il medesimo...

A Rimini tempi lunghissimi per referti esami istologici - A Rimini tempi lunghissimi per referti esami istologici - “Intervenire presso la ASL Romagna per stimolare nel più breve tempo possibile una rimozione delle problematiche organizzative alla base dei ritardi nell’effettuazione degli esami istologici nelle str ...

Tosi (M5S) su Toti: Accuse gravissime, ora dimissioni giunta regionale - Tosi (M5S) su Toti: Accuse gravissime, ora dimissioni giunta regionale - In base alle notizie apprese dalla stampa nazionale e locale, il gruppo regionale del MoVimento 5 Stelle chiede le dimissioni della giunta regionale ligure ...

Concessioni balneari, interviene il Pd in Regione: “La giunta solleciti governo su norme” - Concessioni balneari, interviene il Pd in Regione: “La giunta solleciti governo su norme” - Fornire un quadro normativo chiaro e in tempi rapidissimi sul tema delle concessioni balneari. È l’impegno chiesto in un’interrogazione a risposta immediata in Aula del Partito democratico, che a tal ...