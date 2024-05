Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 7 maggio 2024)DEL 7 MAGGIO 2025 ORE 12,20 CLAUDIO VELOCCIA PERCORRENDO LA STRADA STATALE PONTINA PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI PRATICA DIREZIONE LATINA IN VIA TIBURTINA TRAFFICO RALLENTATO A TIVOLI TERME TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL’AEORNAUTica NELLE DUE DIREZIONI MENTR IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA Casilina RALLENTAMENTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI MENTRE IN VIA PRENESTINA CODE TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E VIA DI TORRENOVA DIREZI0NE PONTE DI NONA PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI GENZNAO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI Servizio fornito da Astral