Ferrara - bambino di 11 anni segnalato per una rapina Sottratti 6mila euro al supermercato

Ruba 6mila euro nel market - a 11 anni scappa con l’incasso. "Ha spinto a terra una commessa" Ferrara, 6 maggio 2024 – Il ladro , che ha Rubato oltre 6mila euro in contanti in un supermercato, ha solo 11 anni. Se non è un record, poco ci manca. Ha dell’incredibile, infatti, quanto successo in uno dei tanti market del centro di Ferrara lo ...

