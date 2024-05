Ascolti TV | dati Auditel di ieri - lunedì 6 maggio 2024

(Di martedì 7 maggio 2024): idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la serie tv Il Clandestino ha totalizzato 3200 spettatori (16,36% di share) nel primo episodio e 2722 (17,18%) nel secondo; su Canale5 la puntata del reality L’Isola dei Famosiha avuto 2040 spettatori (share 15,78%). Il film The Transporter Legacy su Italia1 ha catturato 1119 spettatori (5,93%); su Rai2 la puntata del varietà Stasera tutto è possibile si è portata a casa 1733 spettatori (10,89%), mentre il programma Far West su Rai3 ha interessato 910 spettatori (5,53%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Quarta Repubblica ...

