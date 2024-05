Il Volley Bergamo 1991 batte un altro colpo | ecco il capitano della nazionale ceca Mlejnková

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 7 maggio 2024). Michaelasbarca a: ilè il secondo acquisto del. L’esperta giocatrice porta con sé una dote di esperienza e trofei conquistati nel continente europeo, dalla Francia alla Germania, dalla Repubblicaalla Grecia: lo scudetto in Francia con Le Cannet, la Coppa e la Supercoppa in Germania con lo Stoccarda e in ultimo la Coppa in Grecia con l’Olympiacos, solo poche settimane fa. Si tratta del secondo acquistosquadra dopo l’ufficialità dell’arrivola campionessa di Germania Monique Strubbe. La schiacciatrice, classe 1996, è il...