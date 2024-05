Meloni sulla jeep militare assieme a Crosetto - i docili subalterni di Washington e una foto che parla da sola

E’ vero che il Pd rischia di dividersi Tra una settimana lo farà capire la presentazione del libro di Goffredo Bettini - E’ vero che il Pd rischia di dividersi Tra una settimana lo farà capire la presentazione del libro di Goffredo Bettini - Perchè il Partito Democratico rischia di spaccarsi e quando si capirà se la scissione avverrà subito dopo le elezioni europee ...

Il video di Meloni sulla jeep dell'Esercito provoca polemiche, Crosetto frena le critiche: "Informatevi" - Il video di meloni sulla jeep dell'Esercito provoca polemiche, Crosetto frena le critiche: "Informatevi" - Il video di Giorgia meloni in piedi sulla jeep dell'Esercito attira le polemiche, il ministro Crosetto sui social risponde alla sinistra con una provocazione ...

Solo quelli del Pd possono passare in rassegna le truppe dell'Esercito. L'ultimo delirio contro la Meloni - Solo quelli del Pd possono passare in rassegna le truppe dell'Esercito. L'ultimo delirio contro la meloni - L'ultima delirante protesta dei sinistrati contro la meloni, veicolata anche da qualche trasmissione tv, ha toccato persino il compleanno dell'Esercito. Ironie e critiche sono rimbalzate in Rete sulle ...