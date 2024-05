Calciomercato Juventus - Chiesa in bilico | le ipotesi sul futuro

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina parla anche del Calciomercato del Milan . Juventus in pole per Joshua Zirkzee? Il punto

A 17 anni già in Nazionale: ‘È pronto per la Juventus’ | Giuntoli non fallisce un colpo - A 17 anni già in Nazionale: ‘È pronto per la juventus’ | Giuntoli non fallisce un colpo - Il mercato estivo della juventus dipenderà da molti fattori, ma un occhio speciale è riservato alle fasce: ecco gli indiziati.

Europa Sicura: ora l’Atalanta mette nel mirino la Champions - Europa Sicura: ora l’Atalanta mette nel mirino la Champions - L’ Atalanta sta vivendo un periodo di successi che la avvicinano sempre di più alla Champions League. Nonostante le difficoltà incontrate nella partita contro la Salernitana, i nerazzurri hanno ottenu ...

Chiesa, Dybala e non solo: tanti giocatori in scadenza 2025, il Napoli ne approfitta - Chiesa, Dybala e non solo: tanti giocatori in scadenza 2025, il Napoli ne approfitta - I calciatori con il contratto a termine tra un anno vedranno presto calare il valore di mercato: potrebbero rappresentare una ghiotta occasione.