Con i suoi 137mila metri quadrati di superficie - un padiglione in più e oltre 2mila event - sta per cominciare uno degli eventi culturali più attesi dell’anno

(Di martedì 7 maggio 2024) La “vita immaginaria” che muove la vita creativa e a volte anticipa e indovina le vicende della vita reale. Sarà questo il tema del Salone Internazionale del Libro di Torino 2024 che, con idi, unin più ei, si attesta come unopiù. ...

Salone del Libro di Torino 2024, eventi e presentazioni da non perdere - Salone del Libro di Torino 2024, eventi e presentazioni da non perdere - Con tema “Vita immaginaria”, e diretto per la prima volta da Annalena Benini, sarà il più grande di sempre, con 137mila metri quadrati di superficie ... lo scrittore presenterà il suo nuovo libro ...

Salone del Libro di Torino: tutte le curiosità dell'edizione 2024 - Salone del Libro di Torino: tutte le curiosità dell'edizione 2024 - La 36esima edizione del SalTo di quest'anno sarà la più grande di sempre: in 137mila mq espositivi troveranno spazio oltre 800 stand, in 51 sale e 180 laboratori si terranno quasi 2mila eventi al Ling ...

Salone del Libro di Torino: programma e ospiti dell'edizione 2024 - Salone del Libro di Torino: programma e ospiti dell'edizione 2024 - Si svolgerà dal 9 al 13 maggio in uno spazio di 137mila metri quadri. Tantissimi sono gli ospiti nazionali e internazionali attesi a Torino e altrettante sono le novità della trentaseiesima edizione d ...