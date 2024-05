Sei Nazioni 2025 - in vendita i biglietti per le tre gare casalinghe dell’Italia

(Di martedì 7 maggio 2024) Disponibili i primiper il Sei. La Federazione Italiana Rugby ha reso noto che, a partire da oggi martedì 7 maggio, potranno essere acquistati i tagliandi per le treinternenel torneo del prossimo anno. L’Italia debutterà in casa sabato 8 febbraio contro il Galles e tornerà di scena nella Capitale domenica 23 febbraio contro la Francia. Gran finale con il Super Saturday della quinta giornata, sabato 15 marzo, quando a Roma arriverà l’Irlanda campione in carica. Prezzi a partire da 30€ per i settori di curva per i tre incontri che vedranno gli Azzurri di Gonzalo Quesada. SportFace.

Si infiamma la corsa alla qualificazione per il prossimo Mondiale per Club . La Fifa, sul finire del 2023, ha comunicato in via ufficiale il criterio sul ranking per la qualificazione al Mondiale per Club 2025 , la prima edizione a 32 squadre. Sono ...

E’ stato ufficializzato il calendario del Sei Nazioni 2025 di Rugby : l’Italia giocherà in casa tre partite, mentre saranno soltanto due le trasferte. Il torneo inizierà con Francia- Galles il 31 gennaio, ma gli azzurri esordiranno in Scozia il ...

Squalificato per doping Nuova carriera da attore per Pogba: reciterà nel film “4 Zeros” del regista Onteniente - Squalificato per doping Nuova carriera da attore per Pogba: reciterà nel film “4 Zeros” del regista Onteniente - Lontano dai campi per quattro anni a causa di una squalifica per doping – riscontrata dopo Udinese-Juventus dello scorso 20 agosto – Paul Pogba intraprende una nuova carriera da attore in Francia. Sec ...

Date e format della UEFA Futsal Champions League 2024/25 - Date e format della UEFA Futsal Champions League 2024/25 - Segui tutte le ultime notizie sulla UEFA Futsal Champions League 2023/2024 dal sito ufficiale UEFA.com. Tra cui ultimi approfondimenti, video, report delle partite e molto altro.

MXGP | Il mondiale motocross torna in Australia dal 2025 - MXGP | Il mondiale motocross torna in Australia dal 2025 - Per quanto lo Stato oceanico rappresenti da sempre uno dei più grandi vivai di piloti di motocross al mondo, quello del 2025 sarà solamente il quarto evento iridato da quelle parti: il primo nel 1993 ...