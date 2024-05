Juventus - Alex Sandro ai saluti | primi contatti con il San Paolo

(Di martedì 7 maggio 2024) E’ ai titoli di coda, dopo nove anni, l’avventura dicon la maglia della. Il terzo brasiliano, in bianconero dal 2015, è destinato a lasciare Torino dopo la scadenza del suo contratto prevista per giugno. Per il calciatore molto probabile un ritorno in Sudamerica: secondo Uol Esporte il Sanha già avviato ie ha manifestato al giocatore il proprio interesse senza, almeno per il momento, iniziare una trattativa. SportFace.

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha diramato l`elenco dei Convocati per la sfida di domani in casa della Roma. Assente come annunciato...

All’Olimpico si gioca per la Champions League e tra Roma e Juve non è solo una questione di punti per la classifica. I giallorossi pareggiando 2-2 contro il Napoli hanno mantenuto invariato il distacco di quattro lunghezze dal Bologna ma si sono ...

Juve da 5 in pagella: «Da Baldanzi a Baldanzi, Signora ridotta al punticino» - Juve da 5 in pagella: «Da Baldanzi a Baldanzi, Signora ridotta al punticino» - Juve da 5 in pagella: «Da Baldanzi a Baldanzi, Signora ridotta al punticino». Il voto dopo l’1-1 contro la Roma La Gazzetta dello Sport ha rifilato un 5 alla Juve fermata dalla Roma sull’1-1 nel pagel ...