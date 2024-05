Pattinaggio 540 atleti a Senigallia nel secondo Memorial Sergio Rossi

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 7 maggio 2024) Tante vittorie per la società organizzatrice, la Luna Sports Academy, 7 Maggio 2024 – Grande spettacolo a, nel pattinodromo Francesco Stefanelli, tra il 3 e il 5 maggio per la seconda edizione del Trofeo intitolato ae sponsorizzato da Vesmaco. Grandi numeri con 540iscritti in rappresentanza di 69 società provenienti dall’Italia e dall’estero, con migliaia di presenze nella 3 giorni di gare nel ricordo del grande pattinatore senigalliese, scomparso a 83 anni nel 2021. Hanno iniziato venerdi 3 maggio i più piccoli con le categorie Giovanissimi, Esordienti e Ragazzi 12; diversi piazzamenti nei primi posti per glidi casa con Leonardo Frulla ed Edoardo Romagnoli dominatori della categoria R12 (2 ori, 1 argento ed 1 bronzo) nella gara dei ...