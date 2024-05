Ancora temporali e rischio grandinate Ma finalmente in Lombardia cambia tutto | ecco quando

(Di martedì 7 maggio 2024) Milano – Conto alla rovescia per la fine dell’ennesima parentesi di maltempo sulla regione, con i lombardi in fiduciosa attesa dell’arrivo della vera primavera (che al momento si è fatta vedere solo a brevissimi tratti). Dopo un aprile anomalo (con una insolita ondata di gelo, neve sulle Alpi e piogge a intermittenza) anche maggio si è aperto nel segno dell’instabilità. E sebbene la metà del mese sia ormai vicina di sole se ne è visto ben poco. Ma cosa succederà nei prossimi giorni? Per prima cosa bisogna ribadire che sarà necessario armarsiun po’ di pazienza. Per la giornata di oggi sono previste precipitazioni sulla regione anche a carattere di rovescio e temporale e possibili. Per questo su Milano per tutta la giornata odierna è scattata l’allerta gialla per maltempo. Ma attenzione: da domani, mercoledì 8 maggio, arriva l’attesa ...

