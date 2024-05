Milano - 28 bambini sono rimasti lievemente intossicati in una piscina

(Di martedì 7 maggio 2024), 28leggermentedopo aver inalato vapori all'interno delle Piscine "Jacarandà" di via Procaccini 69. Il personale del nucleo NBCR del Comando di, intervenuto tempestivamente, sta effettuando le opere di bonifica per individuare anche le cause dell'intossicazione. Idell'età tra i 3 e i 5 annistati convogliati in un'area Triage allestita da Croce Rossa e Vigili del Fuoco esotto le cure dei sanitari. Dai controlli non presentano particolari problemi etutti in codice verde.

Milano , 2 mggio 2024 – Il gioco come mezzo di socializzazione per evitare di isolarsi e di abusare degli strumenti digitali. GiocaMi , il festival del gioco da tavolo , giunto alla quarta edizione, ha l’obiettivo di prevenire i fenomeni di isolamento ...

Sono 28 i Bambini rimasti intossicati dopo aver inalato vapori all'interno delle piscine ' Jacarandà ' di Milano . I vigili del fuoco sono intervenuti per la bonifica e per capire le cause della fuoriuscita.Continua a leggere

Bambini inalano vapori nella piscina coperta: 28 intossicati - bambini inalano vapori nella piscina coperta: 28 intossicati - I piccoli, di età compresa tra i 3 e i 5 anni, sono stati evacuati e spostati in un'area triage allestita dalla Croce Rossa.

Vapori nella piscina, 28 bambini piccoli lievemente intossicati nel centro sportivo di via Procaccini a Milano - Vapori nella piscina, 28 bambini piccoli lievemente intossicati nel centro sportivo di via Procaccini a milano - Ventotto bambini tra i 3 e i 5 anni sono rimasti leggermente intossicati a milano dopo aver inalato vapori all'interno delle piscine 'Jacarandà'', un centro privato con corsi anche per bambini di via ...

Bambini inalano vapori nella piscina coperta Jacarandà di Milano: 28 intossicati - bambini inalano vapori nella piscina coperta Jacarandà di milano: 28 intossicati - Sono 28 i bambini rimasti intossicati dopo aver inalato vapori all’interno delle piscine ‘Jacarandà’ di milano. I vigili del fuoco sono intervenuti per la bonifica e per capire le cause della ...