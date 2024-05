Chi è Matteo Cozzani - da sindaco di Porto Venere a braccio destro di Toti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 7 maggio 2024) La Spezia, 7 maggio 2024 – Nella maxi inchiesta di Genova, nell’ambito della quale il governatore ligure Giovanniè finito agli arresti domiciliari, è coinvolto anche ile capo di gabinetto, anche lui ai domiciliari. Ildel presidente della regione Liguria è accusato di corruzione elettorale, aggravato dalla circostanza di cui all'art. 416-bis.1 c.p. perché, per l'accusa, avrebbe agevolato l'attività di Cosa Nostra. In particolare avrebbe agevolato il clan Cammarata del Mandamento di Riesi con proiezione nella città di Genova. È accusato anche di corruzione per l'esercizio della funzione. Nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Genova si indaga anche per voto di scambio. In particolare il capo di gabinetto ...