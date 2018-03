Incidente stradale per Clemente Mastella - amputata falange di un dito. "Ho visto morte negli occhi" : Il Sindaco di Benevento stava tornando da Roma lungo la Statale Telesina. Forte l'impatto con un'altra auto all'altezza dello svincolo di Dragoni

Clemente Mastella ferito in un Incidente stradale - amputato un dito : "Ho visto la morte con gli occhi" : Clemente Mastella, sindaco di Benevento, è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto lungo la statale 372 Telesina, in seguito ad uno scontro tra l'auto su cui viaggiava e un'altra automobile, alla cui guida c'era una donna. L'incidente è avvenuto nei pressi dell'uscita di Dragoni (Caserta). Mastella avrebbe subito lesioni a una mano e l'amputazione della falange di un dito, ma le sue condizioni generali non destano ...

