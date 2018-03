AMAZON PRIME L' aumento a 36 euro e quel dubbio sulla web tax

AMAZON Prime. Dal 4 aprile maxi rincaro del servizio : Tantissimi italiani scelgono la formula Amazon Prime per fare acquisti online sulla popolare piattaforma. Il servizio infatti consente di ricevere consegne

Disdetta AMAZON PRIME : Come Fare In 3 Passi : Amazon Prime aumenta il costo dell’abbonamento e tu vuoi dare Disdetta? Ecco Come disdire o annullare l’abbonamento ad Amazon Prime. Guida velocissima e semplicissima per disdire Amazon Prime in 3 passaggi Disdetta Amazon Prime Guida Come disdire Amazon Prime: numero verde e procedura online Poche ore fa abbiamo purtroppo visto che il costo dell’abbonamento ad Amazon Prime in […]

AMAZON PRIME - aumenta il costo : da 19 - 99 a 36 euro. Clienti critici - l’azienda : “E’ solo la seconda variazione di prezzo in 8 anni in Italia” : Amazon Prime raddoppia. Non nei prodotti a disposizione dei Clienti nel più grande supermercato della rete, bensì nel costo dell’abbonamento. Attraverso una mail ai propri abbonati italiani, Amazon ha annunciato l’aumento da 19,99 a 36 euro annuali. Le deadline sono fissate: il rialzo partirà dal 4 aprile 2018 per gli utenti che effettueranno una nuova iscrizione mentre chi ha già un abbonamento Prime in scadenza entro il 4 maggio potrà invece ...

AMAZON PRIME : aumenta il costo dell’abbonamento annuale - ma spunta anche l’opzione mensile : Amazon è entrato a far parte delle vite di milioni di persone nel mondo ormai da molti anni, e sempre più sono gli italiani che preferiscono effettuare i propri acquisti sulla popolare piattaforma di e-commerce, beneficiando di sconti convenienti, un catalogo di prodotti immenso e spedizioni rapide che rendono difficile la vita dei competitor. Tra i tanti servizi offerti da Amazon è disponibile anche Prime, l’abbonamento a fronte di una ...

