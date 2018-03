Ahed Tamimi | la ragazza palestinese arrestata dopo avere schiaffeggiato un soldato

Israele : processo a Ahed Tamimi iniziato a porte chiuse : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Israele - ‘Ahed Tamimi va liberata’. L’appello di Amnesty per il rilascio della 15enne palestinese : Amnesty International ha lanciato un appello alle autorità israeliane per chiedere il rilascio della 17enne palestinese Ahed Tamimi, che domani dovrebbe comparire – salvo ulteriori rinvii – di fronte al tribunale militare di Ofer per rispondere di 12 capi d’accusa, tra i quali aggressione aggravata e incitamento alla violenza. La minorenne rischia fino a 10 anni di carcere. Come è noto, il 15 dicembre scorso Ahed Tamimi ...

Ahed Tamimi e il fallimento della soluzione a due stati : Nata in una famiglia che ha scelto la non violenza, incarna una nuova generazione palestinese che non crede più al processo di pace. Leggi