Sicilia | Pd | governo in alto mare su forestali e consorzi bonifica

Sicilia : Zafarana (M5S) - governo non ha numeri - Musumeci venga in Aula : Palermo, 21 mar. (AdnKronos) - "E' sotto gli occhi di tutti che il governo regionale non ha più una maggioranza. Musumeci venga all’Ars per spiegare come intende uscire da questa paralisi istituzionale. Ci dica in sostanza con quali numeri vuol portare avanti le cose che aveva annunciato in campagna

Sicilia : da governo fumata bianca per bilancio - stasera si discute la finanziaria : Palermo, 20 mar. (AdnKronos) - La fumata bianca per il bilancio della Regione è arrivata ieri in tarda serata da Palazzo d'Orleans. La finanziaria invece dovrà aspettare la nuova seduta di giunta fissata per questa serata, al termine di quella di Sala d'Ercole con all'ordine del giorno il ddl stralc

Sicilia : Lupo (Pd) - inaccettabile ritardo governo su bilancio e finanziaria : Palermo, 15 mar.(AdnKronos) - "Il governo regionale ha accumulato un inaccettabile ritardo nella presentazione di bilancio e legge di stabilità e adesso tenta di recuperare proponendo al parlamento una corsa contro il tempo". Lo afferma il capogruppo del Pd all'Ars Giuseppe Lupo che aggiunge: "Verif

Sicilia : corsa contro il tempo per bilancio e finanziaria - 21 marzo i documenti dal governo : Palermo, 15 mar. (AdnKronos) - Approvare il bilancio e il ddl di Stabilità regionale entro il 31 marzo. E' questo l'impegno assunto dalla conferenza dei capigruppo dell'Ars, durante la riunione tenutasi oggi pomeriggio alla presenza del presidente dell’Assemblea Gianfranco Miccichè. Un impegno che v

Sicilia : corsa contro il tempo per bilancio e finanziaria - 21 marzo i documenti dal governo (2) : (AdnKronos) - "Il ritardo non è addebitabile al parlamento – ha sottolineato Miccichè -ma non è neanche responsabilità del governo che ha dovuto attendere oltre misura i dati necessari per varare il bilancio consolidato". Martedì 20 marzo la commissione bilancio dovrebbe approvare il rendiconto e il

Sicilia : M5S - governo Musumeci snobba crisi Gela e T.Imerese : Palermo, 15 mar. (AdnKronos) - "Ieri una seduta lampo della durata di sei minuti, oggi il bis con il governo in commissione Bilancio. Benvenuti all’Assemblea regionale Siciliana dove è saltata pure l’audizione sulle aree di crisi di Gela e Termini Imerese". Così i deputati regionali del M5S Luigi Su

Sicilia - “Geologia in movimento” : i geologi chiedono di mettere il tema dei georischi al centro dell’agenda di governo : “In Italia la problematica dei georischi è un tema che dovrebbe essere sempre al centro dell’agenda di governo e di cui, al contrario, non si parla mai abbastanza. In genere questi temi, con particolare riferimento a quello del rischio sismico, diventano attuali solo in seguito ad eventi calamitosi per poi esaurirsi nel giro di giorni o al massimo di settimane. Ben venga, allora, questa iniziativa che, con tre tappe, ripercorre i luoghi storici ...

Sicilia : M5S - da governo del nulla solo lista di promesse : Palermo, 8 mar. (AdnKronos) - "Una lista di promesse e pochissimo altro. D’altronde che ci si poteva aspettare dal presidente del governo del nulla? Una conferenza stampa sul nulla e su annunci di cose avviate dal governo precedente". Così il M5S all’Ars commenta la conferenza stampa di oggi indetta

Sicilia : Razza - impegno Governo su disabili - arrivate oltre trentamila richieste : Palermo, 8 mar. (AdnKronos) - "C'è un grande impegno da parte di questo Governo sul fronte dei disabili: tutti ricorderanno che nell'esercizio provvisorio abbiamo inserito una norma per consentire di coprire la spesa fino a marzo, senza interruzioni, mettendo a disposizione tutte le risorse, cosi co

Sicilia : Cancelleri (M5s) - Governo Musumeci? Un 'nominificio' senza precedenti : Palermo, 8 mar. (AdnKronos) - "Oggi abbiamo assistito alla più grande farsa degli ultimi anni. Un presidente della Regione che convoca una conferenza stampa sui primi 100 giorni del suo Governo per poi aprirla dicendo che 100 giorni sono pochi e non si poteva nulla. Solo chi pensa di prendere in gir

Sicilia : Lupo (Pd) - governo Musumeci naviga a vista : Palermo, 7 mar. (AdnKronos) - "Il governo Musumeci naviga a vista. Abbiamo chiesto di conoscere il cronoprogramma su bilancio e legge di Stabilità dal momento che i documenti contabili non sono stati ancora presentati all’Ars e non crediamo ci siano i tempi per approvare tutto entro fine marzo. Se i

In Sicilia i '5Stelle' fanno 'Cappotto' - calo dei partiti di governo ragionale e PD - male il partito di Grasso : La spunta nel collegio di Siena anche il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, che vince la sfida con l'economista della Lega, Claudio Borghi. Maria Elena Boschi è stata eletta a Bolzano con il ...

Sicilia : Cracolici (Pd) - rimozione Antoci atto di pirateria del governo Musumeci : Palermo, 14 feb. (AdnKronos) - "Avere rimosso Antoci dalla guida dell’Ente Parco dei Nebrodi è un atto di pirateria istituzionale del governo Musumeci. Antoci in questi anni si è distinto per una gestione intelligente del Parco ed è stato protagonista di una concreta azione di contrasto alla mafia e