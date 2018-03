Salvini cede il Senato a FI per garantirsi la leadership

Matteo Salvini sta veramente cedendo alla corte di CasaPound? : ... candidato premier di CasaPound, a Radio24 che fissa anche qualche 'paletto': no a Tajani premier né a Brunetta ministro e Salvini premier e Alberto Bagnai all'economia. 'Siamo pronti a sostenere il ...

Matteo Salvini sta veramente cedendo alla corte di CasaPound? : Matteo Salvini è andato a pesca di voti nell'estrema destra o no? L'abboccamento tra il leader della Lega e quello di CasaPound ha generato non pochi imbarazzi nel centrodestra, tanto che Salvini è stato costretto a ridimensionare il corteggiamento e ad assicurare di non essere a caccia del voto di altri. Tutto comincia con l'offerta di CasaPound, raccontata da Repubblica. "Se ...