Nba | Clippers ancora sconfitti | play off ormai lontani

Nba - Clippers ancora ko - playoff addio : ANSA, - ROMA, 21 MAR - L'addio quasi certo dei Los Angeles Clippers ai sogni di playoff è l'esito più significativo del turno di questa notte in Nba. La regular season è ormai agli sgoccioli e i ...

Nba : Towns 30 - Minnesota strapazza i Clippers. Davis trascina New Orleans. Jazz suonati : Toronto non fa sconti a nessuno. La dodicesima vittoria nelle ultime 13 gare dei canadesi, sempre più padroni della Eastern Conference, arriva sul parquet di Orlando, sverniciati nel finale nonostante ...

Nba 2018 : Houston ferma la striscia di Portland - altra sconfitta per i Clippers : Una notte intensa, con 7 partite disputate. I playoff si avvicinano ma ancora si attendono gli ultimi verdetti della stagione regolare, che però oggi potrebbe aver indirizzato il discorso qualificazione alla fase più calda della stagione NBA 2018. Non erano certo obbligati a vincere gli Houston Rockets, già abbondantemente primi a Ovest con una percentuale di vittorie superiore all’80%. Nella notte, però, 42 punti di James Harden per il ...

Nba - risultati della notte : Harden trascina Houston - 13 in fila per Portland : Clippers ko : Minnesota Timberwolves-Houston Rockets 120-129 TABELLINO Il quinto successo in fila di Houston assume toni ancora più importanti se si pensa che la squadra di D'Antoni ha vinto 22 delle ultime 23 gare ...

Nba 2018 : Westbrook e Davis fermano Toronto e Boston - bene Houston e Portland. Rischiano i Clippers : La domenica Nba è stata caratterizzata da quattro partite. La stagione regolare 2018 della lega più spettacolare del mondo sta volgendo al termine e ormai ogni match potrebbe risultare decisivo per la definizione delle griglie dei playoff sia ad Est, dove ormai le otto formazioni che accederanno alla post season sembrano decise, sia ad Ovest, dove ancora non è ben chiaro quali saranno le magnifiche otto. Partiamo, dunque, dagli Houston Rockets, ...

Nba - Oklahoma inguaia i Clippers : ROMA, 17 MAR - Ultimi fuochi nella regular season della Nba prima dei playoff. Nella notte si sono giocate sei partite, dalle quali sono arrivate alcune conferme, ad esempio riguardanti la corsa senza ...

Nba 2018 : Toronto vince ancora - Oklahoma ferma i Clippers. Golden State sconfitta da Sacramento : La stagione regolare NBA volge a rapidi passi verso il termine. Le squadre, in questo periodo, sono impegnate nelle ultime partite, che andranno a definire la classifica e di conseguenza gli accoppiamenti per i playoff, fondamentali per poi provare a vincere il titolo nella post season. Nella giornata odierna sei partite che hanno regalato anche risultati a sorpresa. Come la sconfitta dei Golden State Warriors, che potrebbero qualificarsi ai ...

Nba Regular Season 2017/18 : Bene Raptors e Pacers nella Estern Conference - spettacolare la corsa all’8° posto nella Western Conference tra Clippers - Jazz e Nuggets! : Secondo weekend di marzo veramente appassionante quello di questa NBA Regular Season 2017/18! Weekend che ci ha permesso di guardare le due classifiche in ottica playoff ormai molto diverse. nella Eastern Conference i giochi per i primi otto posti sembrano quasi fatti, mentre nella WEstern Conference ci sono ancora diverse squadre che mirano ad un posto nei playoff. Vediamo dunque cosa è successo in questi tre giorni di NBA Regular Season ...

Nba - vincono Clippers e Thunder. Crollano i Wizards : ROMA - I Thunder vincono la settima delle ultime dieci costringendo gli Spurs alla seconda sconfitta consecutiva , 114-104, . Decisivo come sempre è Russell Westbrook con l'ennesima tripla doppia ...

Nba - risultati della notte : i Clippers avvicinano San Antonio - Miami distrugge Washington : L.A. Clippers-Orlando Magic 113-105 IL TABELLINO Si conclude nel migliore dei modi il periodo casalingo di sei gare consecutive allo Staples Center per i Clippers, che grazie ai 25 punti di Lou ...

Nba risultati - Toronto ferma Houston - LeBron cade in casa Clippers : Toronto, la miglior squadra dell'Est, a fermare la corsa dei Rockets, sconfitti in Canada per la prima volta dopo 17 vittorie di fila nonostante i 40 punti di James Harden. LeBron James e i suoi Cavs ...

Nba 2018 : Toronto ferma la striscia di Houston. Portland e i Clippers battono Golden State e Cleveland : Sono dieci le partite della notte NBA. La sfida tra le due numero uno di Eastern e Western Conference viene vinta dai Toronto Raptors. I canadesi fermano dopo 17 successi consecutivi la striscia degli Houston Rockets, che cedono all’Air Canada Centre per 108-105. Sugli scudi la coppia Kyle Lowry-DeMar DeRozan: il primo chiude con 30 punti e 6 assist a referto, mentre il secondo firma 23 punti e 7 rimbalzi. Non bastano, invece, ai Rockets i ...

Nba - Philadelphia rimonta e vince ancora - Clippers in scioltezza contro New York : Philadelphia 76ers-Charlotte Hornets 110-99 IL TABELLINO La crescita di una giovane squadra con ambizioni di titolo in futuro non si vede solamente dai picchi di rendimento, ma dalla continuità di ...