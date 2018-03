I David di Donatello | nel bene e nel male

David Donatello - candidati da Mattarella : 12.11 In vista della premiazione stasera, gli artisti candidati al David di Donatello sono stati ricevuti al Quirinale. Molti artisti portavano la spilla di Dissenso Comune,documento contro le molestie sulle donne firmato da 124 artiste e lavoratrici dello spettacolo.Mattarella ha stigmatizzato "pressioni indebite e violenze, morali e fisiche" e la "distorta concezione verso le donne in tanti ambiti della società,insopportabile per persone ...

CARMEN CONSOLI / A breve l'uscita di un nuovo album (David di Donatello) : La cantautrice siciliana CARMEN CONSOLI si esibirà questa sera interpretando una canzone originale di un grande film del passato. Attesa l'uscita di un nuovo album.

David di Donatello 2018 : dove vedere la diretta in tv e streaming : I David di Donatello 2018 tornano su Rai 1 mercoledì 21 marzo 2018 con una serata-evento tutta dedicata al cinema, italiano ma anche internazionale. Di seguito tutte le informazioni sulla serata, orari e dove vedere la diretta in tv e streaming. GLI ALTRI PROGRAMMI IN TV David di Donatello 2018: la serata La 62° edizione dei premi del cinema italiano sarà condotta da Carlo Conti, che guiderà la cerimonia in cui saranno ...

GIORGIA/ Nel tour canterà "Onde" dell'ex compagno Alex Baroni (David di Donatello) : GIORGIA protagonista nella serata di Premiazione dei David di Donatello. Nel suo Oronero Live tour si esibisce sulle note di Onde di Alex Baroni. News.

BEPPE FIORELLO/ "Mi rassicura tenere in salute il mio corpo" (David di Donatello) : L'attore e produttore BEPPE FIORELLO nella serata di Premiazione dei David di Donatello. Consegnerà insieme ad altri volti noti della televisione numerosi Premi.

STEVEN SPIELBERG/ Presto al cinema con "Ready Player One" - stasera ritira un premio (David di Donatello) : Il regista premio Oscar, STEVEN SPIELBERG riceve questa sera il David alla Carriera–Life Achievement Award 2018 nel corso dei Premi David di Donatello. Presto al cinema con Ready Player One.

NINO FRASSICA/ Dopo Don Matteo - nelle vesti del parroco ne La Mafia Uccide Solo D'Estate (David di Donatello) : NINO FRASSICA sul palco dei David di Donatello. Dopo il successo nella fortuna fiction di Don Matteo 11, vestirà i panni del parroco nella serie La Mafia Uccide Solo D'Estate.

STEFANIA SANDRELLI/ David Speciale - "un attestato di stima e di affetto" (David di Donatello) : STEFANIA SANDRELLI, protagonista femminile assoluta del cinema italiano e internazionale riceverà il David Speciale nel corso della 62ª edizione dei Premi David di Donatello.

MONICA BELLUCCI/ "Preferisco essere considerata un'attrice e non un'icona" (David di Donatello) : L'attrice italiana MONICA BELLUCCI consegnerà il David alla Carriera al regista e produttore Steven Spielberg durante i Premi David di Donatello. Anticipazioni e news.

David di Donatello 2018 in diretta su Rai 1| I vincitori : David di Donatello 2018 in diretta su Rai 1: la cerimonia di premiazione torna sulla Tv di Stato dopo la parentesi su Sky e riparte da Carlo Conti, conduttore della serata di gala al via alle 21.25. Per i patiti del pre-show l'appuntamento è dalle 19.40 su Rai Movie per il Red Carpet dall'esterno degli Studios di via Tiburtina, con Livio Beshir pronto a raccogliere le impressioni degli ospiti. La 62esima edizione raccoglie una grande ...

Premio David di Donatello 2018 : Carlo Conti conduce la festa del cinema - stasera su Rai 1 : Numerosi i protagonisti del mondo del cinema e dello spettacolo che consegneranno i premi: dalla già citata Monica Bellucci a Pierfrancesco Favino e Roberto Bolle , da Luca Zingaretti a Nino ...

DIANE KEATON/ Premio Speciale alla Carriera per la protagonista di Appuntamento al parco (David di Donatello) : L'attrice americana DIANE KEATON è insignita del Premio Speciale ai David di Donatello. Per lei è il secondo David in Carriera dopo quello del 1981. News.

ROBERTO BOLLE/ "È cambiata la consapevolezza di quello che sto facendo" (David di Donatello) : ROBERTO BOLLE, dopo il successo di Bolero alla Scala, sul palco della 62esima edizione dei Premi David di Donatello per consegnare i premi ai maggiori attori e italiani e internazionali.

David DI DONATELLO 2018/ Diretta e favoriti della 62a edizione : Jasmine Trinca e Valerio Mastandrea : DAVID di DONATELLO 2018, Diretta e favoriti della 62esima edizione che torna su Raiuno con la conduzione di Carlo Conti: ospiti, premi speciali e tutte le nominations.