Easter Jeep Safari | dentro l’uovo di Pasqua ci sono i nuovi prototipi – FOTO

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Ladei motori negli Stati Uniti è segnata ogni anno dall’, evento ormai tradizionale che si svolge ogni anno nel Moab (Utah) e che vede migliaia di appassionati del marchio partecipare a una settimana di guida off-road (24 marzo-1 aprile) lungo itinerari mozzafiato. Per, tuttavia, è anche l’evento giusto per presentare nuove idee e, soprattutto,: modelli inediti da presentare ad una potenziale clientela, in modo da registrarne il gradimento. E decidere così se proporli a livello commerciale. Quest’anno, nell’edizione numero 52 della manifestazione, iconceptben sette, e li potete ammirare nella gallery qui sopra. Si comincia con l’evoluzione, intesa soprattutto come “snellimento”, di duepresentati in precedenza, ovvero4Speed. Si prodegue con la Sandstorm, nella...