(Di mercoledì 21 marzo 2018) L’Agenzia statunitense per gli oceani e l’atmosfera () ha reso noto cheè stato il piùdal 2014 nele il piùin Europa dal 2012. Lo scorsoè stato anche l’11°più caldo dal 1880, anno in cui hanno avuto inizio le rilevazioni meteorologiche. Per quanto invece riguarda il periodo dicembre-, quindi la stagione invernale nel suo complesso, è stato il 5° inverno più caldo138. Sebbene La Nina, il fenomeno che provoca un raffreddamento della superficie dell’Oceano Pacifico, stia cominciando a rallentare, riesce comunque a continuare ad abbassare le temperature globali. L'articoloil piùnelsembra essere il primo su Meteo Web.