Volley | Play Off Challenge | Castellana Grotte-Latina per un posto nei quarti

Volley : Champions League - Trento - Perugia e Civitanova a caccia dei Play Off 6 : ROMA- Per le tre italiane, Trentino Diatec , Sir Safety Perugia e Cucine Lube Civitanova , in corsa in Champions League è arrivato il tempo della resa dei conti. Fra martedì e giovedì si giocano le ...

Volley femminile - Playoff Scudetto – Quarti di finale - gara1 : le migliori italiane. Egonu e Ortolani dinamitarde - De Gennaro perfetta : Nel weekend si sono disputate le gara1 dei Quarti di finale dei Playoff Scudetto di Volley femminile. Di seguito le migliori italiane che si sono messe maggiormente in vista nel weekend. PAOLA Egonu. Continua a comportarsi da vero fenomeno ed è la protagonista assoluta della vittoria di Novara contro Firenze. Le Campionesse d’Italia si fanno prendere per mano dal proprio opposto che si scatena mettendo a segno 27 punti (50% in ...

Volley - Playoff Scudetto – Quarti di finale - gara2 : i migliori italiani. Raffaelli novità - Sabbi torna - zampata Juantorena : Nel weekend si è disputata la gara2 dei Quarti di finale dei Playoff Scudetto di Volley maschile. Di seguito i migliori italiani che si sono messi in luce nel fine settimana. GIACOMO Raffaelli. Gioca al posto dell’acciaccato Marechal ed è la spalla perfetta di Buchegger, l’uomo in più che contribuisce all’impresa di Ravenna: memorabile vittoria contro la corazzata Perugia che vale la bella. Il giovane martello si mette ...

Volley : Play Off Challenge - Sora batte Vibo e conquista Gara 3 : LA CRONACA DEL MATCH- Allo starting Players coach Mario Barbiero rivoluziona il suo sestetto proponendo per la battaglia la diagonale Seganov- Duncan Thibault, i centrali Caneschi e Mattei, i ...

Volley - Playoff Scudetto : Civitanova-Modena - che sfida in semifinale! Perugìa costretta alla bella da Ravenna : I Playoff Scudetto di Volley maschile conoscono le prime due semifinaliste: Civitanova e Modena hanno stacco il pass e proseguono la propria avventura verso il tricolore. Perugia è stata costretta a gara3 da Ravenna. Trento e Verona, invece, si affronteranno nella bella prevista il prossimo weekend per decidere chi potrà continuare a sognare in grande. Civitanova ha dovuto sudare al PalaBanca di Piacenza, ha sofferto contro la grinta dei Lupi ...

Volley : Play Off Femminili - Scandicci e Conegliano partono col piede giusto : ROMA- Fattore campo e pronostici rispettati nelle due sfide di Gara 1 dei quarti di finale Play Off Scudetto giocate nel pomeriggio.La Savino Del Bene Scandicci, seconda al termine della Regular ...

Volley femminile - Playoff Scudetto – Quarti di finale : Conegliano e Scandicci passeggiano in gara1 : Dopo i due anticipi di ieri, oggi si sono disputate le altre gara1 dei Quarti di finale dei Playoff Scudetto di Volley femminile. Le due grandi favorite si sono imposte nettamente per 3-0 di fronte al proprio pubblico e settimana prossima potranno chiudere i conti in trasferta. Scandicci ha travolto Pesaro con un perentorio 3-0 (25-15; 25-21; 25-21). Tutto facile per Isabelle Haak (19 punti), Bethania De La Cruz (13) e Adenizia (11, 4 muri) ...

Volley : A1 Femminile - Gara 1 Play Off - Novara batte Firenze - Monza espugna Busto : I TABELLINI- IGOR GORGONZOLA Novara - IL BISONTE Firenze 3-1 , 25-20 25-15 24-26 25-16, IGOR GORGONZOLA Novara: Gibbemeyer 10, Skorupa 3, Plak 14, Chirichella 13, Egonu 27, Piccinini 8, Sansonna , L, ,...

Volley - Playoff Scudetto – Quarti di finale - Trento e Verona vanno alla bella! La Calzedonia vince gara2 in casa : Verona e Trento giocheranno la bella dei Quarti di finale dei Playoff Scudetto di Volley maschile. Gli scaligeri si sono imposti in gara2 per 3-2 (25-23; 21-25; 23-25; 26-24; 15-13) e hanno così pareggiato i conti. Tutto si deciderà il prossimo weekend in casa dei ragazzi di coach Lorenzetti: in palio la semifinale contro la vincente di Perugia-Ravenna (Block Devils favoriti). Gli ospiti sono volati sul 2-1 e hanno avuto la chance per chiudere i ...

Volley femminile - Playoff Scudetto – Quarti di finale : Novara schiaccia Firenze - show Egonu. Monza espugna Busto Arsizio : Sono iniziati i Playoff Scudetto di Volley femminile. Serata dedicata alle gara1 dei Quarti di finale: si sono giocate due partite, le altre si disputeranno domani pomeriggio (Conegliano-Modena e Scandicci-Pesaro). Novara conferma il pronostico della vigilia e sconfigge Firenze per 3-1 (25-20; 25-15; 24-26; 25-16). Le Campionesse d’Italia non hanno avuto grossi problemi contro le toscane grazie al solito show di Paola Egonu (27 punti, 3 ...

Volley : A1 Femminile - al via i quarti Play Off - domani si gioca a Novara e Busto : ROMA- L'esaltante corsa verso lo scudetto parte domani sera con le prime due sfide di Gara 1 dei quarti di finale Play Off della Samsung Galaxy Volley Cup di Serie A1 Femminile. Alle 20.30 Al PalaIgor ...

Volley : Play Off Challenge - Gara 2 : Vibo a Sora per conquistare i Quarti : ROMA - Tra domenica e mercoledì sera si gioca Gara 2 degli Ottavi di Finale Play Off Challenge nella quale Vibo Valentia e Latina cercano di strappare in trasferta il pass per i Quarti, mentre Sora e ...