Vodafone One | pubblicità ingannevole La sentenza del Giurì | campagna ADV ritirata

Vodafone One : la decisone sull’offerta ritenuta ingannevole : Vodafone si pone al centro delle ultime notizie dal mondo della tecnologia/economia per via di un’offerta, precisamente si tratta del pacchetto One. Per far abbonare più utenti possibile è stata usata una campagna pubblicitaria che non rispetta le leggi in materia. Il contenuto pubblicitario è infatti stato ritenuto ingannevole poiché l’offerta propagandata a 29,90 euro non corrisponde al reale importo del pacchetto. Per tale motivo, Vodafone ha ...

Anticipazioni extra sulle rimodulazioni Vodafone di giugno e luglio 2018 : i piani esclusi : Da un paio di giorni a questa parte si parla a più riprese delle rimodulazioni Vodafone in arrivo nel corso della prossima stagione estiva. Sono bastate poche segnalazioni, infatti, per far scattare l'allarme e le prime lamentele del pubblico, ma dopo le informazioni preliminari che abbiamo condiviso con voi nella giornata di ieri, oggi 20 marzo è possibile andare un pochino più nello specifico ed esaminare alcuni piani che non dovrebbero essere ...

Il Giurì blocca Vodafone : "Quella pubblicità è ingannevole" : Fermate quella pubblicità perché inganna i consumatori. È quanto ha stabilito il Giurì della pubblicità sulla campagna Vodafone One e ha imposto all'operatore di bloccarla. È un'offerta unica per ...

Vodafone in arrivo rimodulazioni e gestione del credito non sufficiente per nuove offerte : A breve Vodafone proporrà ai clienti delle nuove rimodulazioni 2018 che riguardano i contratti di telefonia fissa (fibra-ADSL), mobile e una gestione del credito non sufficiente per le nuove offerte sottoscritte.I clienti dello storico operatore rosso Vodafone nelle prossime settimane, noteranno cambiamenti importanti nei loro contratti telefonici, e in peggio.Nuova gestione rinnovo Vodafone 2018 con attivazione di una nuova offerta con credito ...

Nuova legnata dalle rimodulazioni Vodafone : dal 10 giugno aumenti sulle SIM dati : Nuova legnata dalle rimodulazioni Vodafone, questa volta a partire dal prossimo 10 giugno, e per quanto riguarda i detentori di SIM dati. Non importa se ricaricabile o abbonamento, il canone mensile passerà dagli attuali 1.50 euro ai successivi 2 euro. Il gestore rosso sta già inviando una serie di SMS allo scopo di informare i clienti della prossima disposizione, e facendo riferimento alle mutate condizioni di mercato. La telco giustifica ...

