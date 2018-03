Torino | 15 condanne per la Yesmoke Sei anni per l’amministratore Carlo Messina

Mafia nigeriana - a Torino 20 condanne e un’assoluzione : pene per 140 anni di carcere : La Mafia nigeriana esiste anche in Italia. Ed è un’associazione mafiosa in piena regola. Come Cosa nostra e la ‘ndrangheta. A stabilirlo, ancora una volta, è la sentenza di un tribunale, che ha inflitto venti condanne e una assoluzione. Si è chiuso così a Torino il processo per l’attività di due gang di nigeriani, i Maphite e gli Eyie, che secondo l’inchiesta della procura si occupavano di droga, prostituzione e immigrazione ...