Napoli | Imma uccisa a scuola | trovato morto il marito

Vigilante ucciso a Napoli - arrestati tre minorenni : volevano rubargli la pistola. Le immagini della videosorveglianza : Sono tre minorenni i responsabili della morte della guardia giurata Francesco della Corte, aggredito a colpi di bastone lo scorso 3 marzo mentre stava chiudendo la stazione della metropolitana di Piscinola, a Napoli, e deceduto due giorni fa in ospedale. I tre, due 16enni ed un 17enne, sono stati fermati dalla Polizia con l’accusa di tentata rapina e omicidio doloso. I ragazzini hanno confessato l’aggressione e sono stati portati nel ...

Napoli - il 17enne morto in piscina era tesserato per Acquachiara. Porzio : 'Una tragedia immane' : ' Una tragedia immane ' ha dichiarato Franco Porzio, ex pallanuotista nazionale e presidente della società Acquachiara di Pomigliano d'Arco per la quale era tesserato Mario Riccio, il 17 anni di ...

Da Napoli a Roma - le immagini dall’Italia sotto la neve : Le immagini delle neve a Roma hanno trionfato sulla rete e sui social ma anche sui media internazionali. L’Italia in preda al maltempo, paradossalmente, crea entusiasmo, soprattutto al Sud, dove le nevicate sono rare e finiscono per rendere ancora più spettacolari panorami arcinoti, come quelli napoletani ad esempio. Notizie meno favorevoli invece, per chi viaggia, come si è visto nella giornata del 26 febbraio, mentre difficilmente ...

RISSA TRA RAGAZZINE/ Video - Napoli : le sbatte la testa contro una macchina - Facebook rimuove le immagini : RISSA tra RAGAZZINE per le strade di Napoli, la più corpulenta sbatte la testa della rivale contro una macchina, le amiche temono la voglia uccidere, ecco le immagini(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 21:33:00 GMT)

Napoli - inchiesta smaltimento rifiuti : pubblicato il primo video di Fanpage. La SMA accusa : immagini montate ad arte VIDEO : Correlati [ de luca ], [ fanpage ], [ inchiesta ], [ indagati ], [ Napoli ], [ passariello ], [ politica ], [ rifiuti ]

Clamoroso Mertens - è tornato l”amico immaginario’ : gesto esilarante durante Napoli-Bologna [VIDEO] : Si è disputata la gara di campionato valida per la 22^ giornata del campionato di Serie A, successo sofferto per il Napoli che ha dovuto subito fare i conti con la rete di Palacio, poi gli uomini di Sarri hanno ribaltato tutto con la doppietta di Mertens e l’autogol di Mbaye. Protagonista assoluto anche l’attaccante Martens, oltre ai gol gesto esilarante durante il recupero del primo tempo, finito a terra ha cercato aiuto nei ...