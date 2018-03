Le ceneri di Stephen Hawking saranno conservate nell’abbazia di Westminster : Le ceneri di Stephen Hawking saranno conservate nell’abbazia di Westminster, a Londra, dove furono sepolti anche gli scienziati Charles Darwin e Isaac Newton. Hawking, uno degli scienziati più famosi al mondo e tra i fisici teorici più importanti della seconda metà del XX The post Le ceneri di Stephen Hawking saranno conservate nell’abbazia di Westminster appeared first on Il Post.