Lazio; Pirozzi | “Zingaretti si dimetta e si torni a votare”

Regione Lazio : scintille tra Parisi e Pirozzi : Dopo le elezioni politiche del 4 marzo 2018, anche per le elezioni regionali in Lombardia [VIDEO] e nel Lazio i giochi sono fatti. Alla presidenza della Regione lombarda è stato eletto il candidato di ...

Lazio : Pirozzi - risultato straordinario : ANSA, - ROMA, 5 MAR - "Penso che quello che abbiamo ottenuto oggi sia un risultato straordinario, senza partiti dietro, con una scarpa e uno scarpone, credo che questo basti a dare il senso di un ...

Regionali Lazio - proiezioni : Zingaretti 34% - Parisi 29 - 9 - Lombardi 27 - 9 e Pirozzi 4 - 3 : Via allo spoglio per le elezioni Regionali nel Lazio. In base alle quinte proiezioni Rai Zingaretti è al 34%, Lombardi al 29%, Parisi 29,9%, Sergio Pirozzi 4,3%. Secondo i dati definitivi...

Regionali Lazio - Pirozzi : «Più poteri a Roma - via la politica dalle Asl» : Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice e candidato presidente della Regione Lazio per la lista civica dello Scarpone. Che campagna elettorale è stata fino a ora? «Tutto è offuscato...

Sergio Pirozzi - sindaco di Amatrice e candidato presidente della regione Lazio - è indagato per omicidio colposo nell’indagine sul crollo di una palazzina : Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice e candidato presidente della regione Lazio, è indagato per omicidio colposo nell’indagine sul crollo di una palazzina durante il terremoto che colpì il centro Italia il 24 agosto 2016. Pirozzi è accusato di non aver The post Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice e candidato presidente della regione Lazio, è indagato per omicidio colposo nell’indagine sul crollo di una palazzina appeared first on Il ...

Lazio - colpo al candidato Pirozzi Indagato per omicidio colposo Nel mirino il crollo di una palazzina : Il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi e' Indagato per omicidio colposo dalla Procura della Repubblica di Rieti per il crollo di una delle tre palazzine di Largo Sagnotti, avvenuto durante il terremoto del 24 agosto 2016. Segui su affaritaliani.it

Centrodestra Lazio - Berlusconi : 'Pirozzi aiuta la sinistra - lasci' : Prima del vero e proprio ritorno sulla scena previsto per lunedì, Silvio Berlusconi prosegue nelle rassicurazioni sulle sue condizioni di salute: 'Sto bene - dice nel corso di un'intervista a Radio ...