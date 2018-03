“La prima foto!” Baby Raviolo è uno splendore Il figlio di Chiara Ferragni e Fedez è

MotoGP - esordio positivo per Franco Morbidelli. “La prima gara ha aumentato la mia confidenza” : Franco Morbidelli ha cominciato la sua avventura in MotoGP con un 12° posto nel GP del Qatar. Il pilota romano è risultato il migliore tra i rookie e può guardare con fiducia alla stagione appena cominciata, la sua prima nella classe regina. Una sensazione positiva che lo stesso Frankie ha confermato, euforico, ai microfoni di Sky Sport MotoGP HD subito dopo la gara. “È stato bello stare in mezzo a piloti come Lorenzo e ...

“La sinistra riparta dai suoi temi e abbandoni le primarie” : Nel 2013 Francesco Piccolo ha scritto il romanzo premio Strega “Il desiderio di essere come tutti”, a cavallo tra l’autobiografia e la politica, che in lui spesso coincidono. Il riferimento è al titolo apparso sull’Unità nel giorno dei funerali di Berlinguer. E dentro «quel tutti non erano compresi solo i militanti del Pci, ma tutti gli italiani, t...

Oltre 1000 tesori da scoprire con la primavera del Fai : “La più grande festa culturale italiana” : Sono Oltre mille i luoghi aperti al pubblico per la ventiseiesima edizione delle Giornate Fai di primavera, al via il 24 e 25 marzo in tutta Italia. Da Nord a Sud, tutti gli appuntamenti: dalla stanza milanese preferita da Hemingway al Salone Margherita di Napoli, fino alle sale di Palazzo Giustiniani a Roma dove De Nicola firmò la Costituzione repubblicana.Continua a leggere

“Il tumore al cervello di mio figlio”. La famosa conduttrice racconta tutto per la prima volta. Il ragazzo stava male - pensava che non fosse nulla. Ma quella vocina insistente le ha detto di approfondire : “La diagnosi è stata devastante”. Poi l’appello : “Non sottovalutate questi sintomi” : Un adolescente come tanti, un po’ svogliato e pigro e con poca voglia di studiare. Così appariva Freddy agli occhi dei suoi genitori che da principio erano solo un po’ preoccupati per il suo andamento scolastico e dunque per il suo futuro. Ma la realtà si è rivelata ben diversa. La madre Philippa Forrester, nota conduttrice televisiva inglese ma da anni residente negli Stati Uniti, ha deciso di raccontare la storia del ragazzo ...

David Lappartient : “La Uci aprirà un’inchiesta sul Team Sky per Wiggins. Caso Froome? Decisione difficile prima del Giro d’Italia” : David Lappartient, Presidente della UCI, ha attaccato duramente il Team Sky. La corazzata britannica, infatti, è al centro del ciclone per l’inchiesta sul presunto utilizzo di doping da parte di Bradley Wiggins durante il vittorioso Tour de France 2018 e per il noto Caso Chris Froome (non negatività al salbutamolo durante l’ultima Vuelta di Spagna). Il numero 1 del ciclismo mondiale ha spiegato il suo punto di vista in ...

Elezioni - Di Battista : “Apoteosi. Dovranno parlare con noi”. Salvini : “La mia prima parola è grazie”. Rosato : “Pd all’opposizione” : Esultanza nella sede del comitato elettorale M5s e in via Bellerio, sede della Lega. Parole caute dal Nazareno, dove la premessa è che si aspettano i dati finali ed “è prematuro fare scenari”. Sono le prime reazioni allo tsunami degli exit poll, in base ai quali i 5 Stelle sono saldamente il primo partito, il Carroccio ha stracciato Forza Italia e i dem sono crollati ben sotto il 20 per cento. “Se i dati saranno ...

“Un uomo fortunato”. Avete mai visto la compagna di Nino Formicola? Si chiama Alessandra e la loro storia d’amore sembra la trama di un film romantico : “La prima volta che la vidi era sposata proprio con lui…” : Si chiama Alessandra Raya ed è una donna bellissima. Ma a parte questo non molto si sa di lei, eppure in questi giorni non si parla d’altro, del suo compagno di vita, in questo periodo impegnato nell’Isola dei famosi. Eh sì, perché è una lunga storia d’amore quella tra il comico Gaspare e la “moglie” manager di un’azienda farmaceutica. Il virgolettato è d’obbligo perché i due non sono ancora sposati sebbene si conoscano da trent’anni e ...

Elezioni - bandiera “Prima il nord” sparisce da foto del candidato leghista in Puglia. Maroni : “La storia non può finire così” : Rossano Sasso, coordinatore pugliese della Lega e candidato alla Camera sia nel collegio uninominale di Altamura che in due listini proporzionali, ha condiviso sul suo profilo Facebook una foto che lo ritrae alla manifestazione del leader leghista Matteo Salvini tenutasi sabato a Milano. Ma alle sue spalle sventola una poco opportuna bandiera con la scritta “Prima il nord“. Evidentemente deve aver notato anche lui che lo storico ...

Elezioni e Millenial : “La nostra prima volta…in cabina elettorale” : Indietro 16 febbraio 2018 2018-02-16T17:39:00+00:00 ROMA – Decisi, critici, interessati e senza la preoccupazione di mostrare lacune sui complicati meccanismi elettorali. Sono i ragazzi del nuovo millennio, quelli che, il 4 marzo, per la prima volta, affronteranno la cabina elettorale “assaporando” uno dei diritti fondamentali di ogni democrazia: il voto. Diregiovani ha ascoltato, partendo da […] L'articolo Elezioni e Millenial: “La nostra ...

Il dolore di Vasco Rossi per Bibi Ballandi : “La prima volta sul palco grazie a lui : così ho imparato a fare rock” : A poche ore dalla notizia della sua scomparsa, è arrivato anche il messaggio di Vasco Rossi per Bibi Ballandi: il rocker di Zocca ha voluto legare il suo cordoglio - unendosi al coro di artisti che hanno collaborato con lui - per la morte dello storico produttore ai suoi ricordi e a quella carriera che ha trovato una svolta proprio grazie all'intuizione di Ballandi ormai oltre 40 anni fa. Sui suoi canali social Vasco Rossi invoca "onore e ...

M5s - Grillo deposita il simbolo : “Noi prima forza”Di Maio annuncia “La pensione di cittadinanza : M5s, Grillo deposita il simbolo: “Noi prima forza”Di Maio annuncia “la pensione di cittadinanza Il candidato premier M5s al Viminale con Beppe Grillo e Davide Casaleggio . Poi l’annuncio in tv: “Pooponiamo la pensione di cittadinanza: sono 780 euro di minima a tutti e 1.170 euro al mese per una coppia”. Continua a leggere L'articolo M5s, Grillo deposita il simbolo: “Noi prima forza”Di Maio annuncia ...

Negramaro : ci sono anche loro nel video del nuovo singolo “La prima volta” : È online il video ufficiale di “La prima volta”, il nuovo singolo dei Negramaro estratto dall’ultimo album “Amore che torni” (senti cosa ci hanno detto nella nostra video intervista). Il video del nostro nuovo singolo #LaprimaVolta è online da oggi. Il secondo capitolo di una storia che vi vogliamo raccontare! Link in Bio Un post condiviso da Negramaroofficial (@Negramaroofficial) in data: Gen 18, 2018 at ...